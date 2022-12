Concerto degli alunni della scuola primaria Rodari nell'aeroporto d'Abruzzo

Concerto di Natale degli alunni della scuola primaria Rodari di Pescara nell'aeroporto d'Abruzzo questa mattina, mercoledì 21 dicembre.

Cappellini di Natale sulla testa e con indosso magliette bianche con un cuore rosso centrale e una nota musicale, una ventina di bambini della primaria Rodari dell'istituto comprensivo 1, si sono esibiti in un concerto di Natale all’interno della galleria dello scalo aeroportuale.

A organizzare l’evento è stata la Saga, la società di gestione aeroportuale, con la collaborazione del vicesindaco, con delega alla Pubblica istruzione, Gianni Santilli, presente all’iniziativa. La scuola primaria diretta dalla dirigente Teresa Ascione ha portato i suoi alunni per una esibizione che ha animato lo scalo.

Il coro, diretto dalla maestra Orietta Cipriani che li ha accompagnati al pianoforte, ha proposto un repertorio di canti quali Tu scendi dalle stelle, Astro del Ciel, Ninna Nanna Gesù Bambino, A Natale Puoi, Gli angeli nelle campagne, Notte Placida e Jingle Bells. I bimbi hanno anche recitato la poesia di Madre Teresa di Calcutta, La Vita. La musicista Cipriani si è anche esibita in un assolo di alcuni brani di Hendel, Liszt e Satie Gnossienne. Quello di oggi è stato un primo appuntamento natalizio organizzato dall'aeroporto d'Abruzzo. Un secondo è previsto per martedì 27 dicembre per una serata a tema gospel e vino. Dalle 18 si esibirà in galleria il The New Gospel Choir per un concerto gratuito. Alle ore 19:30 sul ballatoio prenderà il via una degustazione vini a cura di Ais (associazione italiana sommelier) Abruzzo e il ristorante Concorde. Per accedere alla degustazione è prevista una caparra di 5 euro (restituita alla riconsegna del calice) che dà diritto a due ticket. Per ulteriori assaggi, il costo è di 5 euro per due ticket. Sorprese anche ad anno nuovo.

«Abbiamo voluto organizzare alcuni appuntamenti durante le festività di Natale», dice il presidente della Saga, Vittorio Catone, «per animare lo scalo e le operazioni di imbarco dei passeggeri, ma anche per avvicinare sempre di più il territorio alla nostra infrastruttura».