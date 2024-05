Festa della mamma, al Fialano il concerto gratuito della Fidas e della Folgore Delfino Curi

Donne protagoniste in occasione del concerto gratuito organizzato al teatro Flaiano dalla Fidas Pescara la Folgore Delfino Curi in occasione della festa della mamma, domenica 12 maggio.

L’appuntamento è alle 20.45 all'Auditorium Flaiano con un concept-concert dal titolo “La donna nella canzone italiana del Novecento”, un vero e proprio viaggio musicale, “raccontato” e accompagnato da contenuti visivi, sulla presenza e sull’evoluzione dell’immagine femminile nella musica popolare contemporanea. La voce recitante sarà Milko D’Angelo, la voce narrante Umberto Bultrighini, la musica dei Tubi Lungimiranti e la guest star sarà Gianfranco Continenza.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Un regalo fatto dalle due realtà del territorio ai propri associati e che rientra tra gli eventi che promuovono la donazione di sangue e lo sport, un connubio sempre più stretto che le due realtà pescaresi portano avanti ormai da tempo.

“La sinergia con i ragazzi della Delfino Curi ci dà grandi soddisfazioni proprio perché la consapevolezza dell’importanza del dono nasce fin da giovanissimi, per poi diventare un momento imprescindibile della propria vita adulta - dichiara Anna Di Carlo, presidente Fidas Pescara e Abruzzo -. Questo spettacolo invita a riflettere senza perdere il gusto della buona musica, lo dedichiamo alle mamme e ai loro figli, che sono il futuro della donazione di sangue”.

“Il nostro club vuole andare oltre lo sport e diffondere valori importanti ai ragazzi, coinvolgendo sempre più le famiglie - dichiara Claudio Croce, copresidente Folgore Delfino Curi e consigliere comunale - Da amministratore mi sono attivato per poter organizzare la manifestazione nel migliore dei modi: ringrazio il Comune per aver messo il teatro a disposizione di un evento di carattere etico e sociale, e i donatori Fidas per il loro impegno altruistico e per l’esempio che danno”.