Concerto d'archi nell'aeroporto d'Abruzzo, flashmob musicale nel terminal [FOTO]

Concerto di archi nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara con la musica che ha invaso il terminal con un flashmob.

A portare la musica, che ha accompagnato i passeggeri in partenza dallo scalo abruzzese, sono state le associazioni Modulazioni d’Arte, Camerata dels Pirineus, Innovarte Ensemble, Ensemble "I Violoncellieri".

L’esibizione di viole, violini, violoncelli e contrabbassi rientra nel progetto Lo Scrigno di Euterpe che dopo 10 anni di esibizioni sui Pirenei è approdato in Abruzzo con la direzione del maestro Gianluca Febo.

Per circa un’ora, tra le 11 e le 12, i giovanissimi musicisti, studenti nelle più prestigiose scuole di musica d’Europa, hanno “improvvisato” la loro esibizione in due postazioni, allietando le operazioni dei controlli sicurezza. «Quando siamo stati contattati per ospitare questo flashmob non abbiamo esitato un istante», afferma il vicepresidente della Saga, Alessandro D’Alonzo, «il concerto di altissima qualità grazie a musicisti giovani, ma di grandissima professionalità, ha piacevolmente sorpreso i passeggeri. Quest’anno la summer ci sta regalando ottimi risultati in termini numerici. Ogni giorno la galleria è viva e il concerto ha contribuito ad animarla ancora di più». Si sono esibiti i violoncellisti, Gianluigi Fiordaliso, Corrado Cieri, Luigi Di Cristofaro, Gianmarco Di Carlo, Giovanni Narciso, Davide Fiordaliso, Mehdi Chbary. Dalla Camerata dels Pirineus: ai violini Roger Beroy, Oriol de Antonio, Mar López, Claudia López, Mar de Antonio; alla viola Marina Prat; al violoncello Jaume Ferrer e al contrabbasso Raphael Quaretti.