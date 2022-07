Aperti due nuovi studi medici di medicina generale in città: ecco tutti i riferimenti

Due nuovi studi medici di medicina generale hanno aperto nell'arco del mese a Pescara.

Si tratta di quelli del dottor Alessandro Stillone che ha lo studio in via San donato 37 e quello della dottoressa Ilaria Di Giovanni che si trova in via Aterno 57. Lo comunica la Asl. Il primo dei due studi è aperto dal lunedì al venerdì: il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 11 e dalle 16 alle 18, il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 11 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 (telefono 085 50309, mail studiomedicostillone@gmail.com). Lo studio della dottoressa Di Giovanni è aperto dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: il lunedì il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 11 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 (telefono 085 9564212, mail dottoressailariadigiovanni@gmail.com).

Gli orari potrebbero subire variazioni. Per consultare la lista dei medici di medicina generale della Asl di Pescara è possibile consultare il sito dell'Azienda.