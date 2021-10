Il Municipio di Spoltore si colora di rosa per la giornata contro il tumore al seno

Mercoledì 13 ottobre, per la giornata contro il tumore al seno, il Municipio di Spoltore si colorerà di rosa al fine di evidenziare la vicinanza della città alle iniziative di sensibilizzazione. Come spiega l'assessore Chiara Trulli, "Raccogliamo l'invito dell'associazione Isa a colorare l'elemento più rappresentativo della città".

L'iniziativa dà inoltre seguito alla direttiva del presidente del consiglio dei ministri che, a partire dal 2020, ha fissato la giornata nazionale del tumore metastatico della mammella per il 13 ottobre di ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, promuovono I'attenzione e l'informazione sul tema del tumore al seno. E Spoltore non farà eccezione.