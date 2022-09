Il Comune premia le "Attività Storiche": tra loro anche chi in 100 anni racchiude la storia della città

Sono un vero e proprio patrimonio collettivo e per questo anche quest'anno il Comune premierà le “Attività storiche della città di Pescara” per i 100, i 50 e i 40 anni di attività.

Riconoscimento il primo che andrà all'Ottica Salvatore che, in realtà, ha una storia che supera i 120 anni. Nata nel 1896 quando don Francesco Salvatore aprì la sua piccola bottega per la vendita di orologi e occhiali in corso Manthonè a pochi passi dalla casa di d'Annunzio con cui ci fu una frequentazione assidua tanto che ne conosceva bene le idee e i gusti in fatti di orologi. Don Francesco divenne un vero e proprio maestro con suo figlio Carlo, che si distinse per meriti professionali e civili, che ne fu valido erede. Fu lui a trasferire nel 1927 l'attività in corso Vittorio Emanuele passando poi a sua volta le redini al figlio Umberto nel 1961. Fu lui a portare la “novità” delle lenti a contatto in città e ad effettuare le prime visite computerizzate della vista. Lui lì c'è ancora, da oltre 60 anni, con al fianco i figli Franco ed Emanuele, entrambi ottici optometrsti. Un pezzo di storia della città fatto di ben quattro generazioni.

Per i 50 anni di attività il prestigioso riconoscimento sarà assegnato all'Oleificio Pasetti di Pasetti Rosalba e Angelo, Satollo, Confort di Patrizia De Lutiis, la tabaccheria Pellegrino di Carla Pellegrino, il bar Olimpia dei fratelli Taresco, il Circolo della Vela, l'albergo Natale di Gervaso e Giovanni Natale, il bar Natale di Alessandro Natale e l'ottica Barberini di Lorenzo Barberini che, in realtà, sfiora i 100 anni di storia.

Infine i riconoscimenti per i 40 anni di attività che saranno consegnati a Taddeo&Ventura pnematici, la tabaccheria n.70 di Giuseppe De Nardis, il Barber Chalet Marcovecchio di Graziano Marcovecchio, Stile2 di Romolo Giansante, il centro carrozzeria Paglione di Adelina Paglione eil laboratorio protesi D'Emilio e Stornelli.

Le targhe saranno consegnate domani nel corso di una cerimonia che si terrà nella sala consiliare del Comune.