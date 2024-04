L'allarme sui social del Comune di Moscufo: "Attenzione ai truffatori in azione con telefonate ingannevoli"

L'amministrazione comunale di Moscufo ha postato sulla sua pagina ufficiale di Facebook, un'avviso alla cittadinanza riguardante un raggiro di malfattori che sta interessando diversi cittadini del paese, attraverso una telefonata di un falso carabiniere:

"Ci sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini, che hanno ricevuto una telefonata in cui venivano informati, da un sedicente maresciallo dei carabinieri, del ricovero di un proprio familiare e pertanto indotti ad uscire immediatamente dalla propria abitazione al fine di raggiungere l’ospedale. Invitiamo a prestare attenzione ad eventuali simili chiamate, accertandosi delle condizioni del familiare menzionato, magari contattandolo, e in caso di sospetti informare subito le forze dell’ordine."

Questo genere di raggiri, assieme ad altri sistemi già denunciati da tempo alle forze dell'ordine, ha lo scopo o di lasciare abitazioni libere a potenziali ladri per portare a termine furti, o di raggirare persone anziane se i malviventi si presentano alla porta, spacciandosi per dipendenti della Asl o pubblici al fine di entrare in casa e rubare oro e preziosi.