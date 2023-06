Il Comune di Loreto Aprutino vince il primo premio del concorso nazionale "Turismo dell’olio" nella categoria musei

Importante riconoscimento per il Comune di Loreto e i suoi musei civici. Nell’ambito della manifestazione “Turismo dell’olio del Mediterraneo” tenutasi a Matera il sindaco Renato Mariotti ha ritirato il 1º premio del concorso nazionale Turismo dell’olio nella categoria “Musei dell’Olio” per il percorso “L'arte dell'olivicoltura lauretana” riguardante il Museo dell’Olio di Loreto Aprutino.

L'olivo e l'olio sono infatti due simboli importanti e fondamentali per Loreto, conosciuta a livello nazionale e internazionale proprio per la qualità del suo olio, e dall'architettura ai cimeli, dalle opere d’arte al frantoio ottocentesco, tutto contribuisce a fortificare il concetto che l’olivo sia soprattutto un emblema di civiltà, restituendo una nuova vocazione al paese.

Il concorso nazionale "Turismo dell’olio" con la direzione scientifica di Roberta Garibaldi tra i massimi esperti di turismo enogastronomico in Italia, ha l'obiettivo di raccogliere tutte le best practice/esperienze legate al turismo dell’olio promosse dalle città dell’Olio. Una grande opportunità per dare visibilità e valore alle proposte turistiche e alle attività esperienziali che emergono dai nostri territori.