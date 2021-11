Il Comune di Città Sant'Angelo sul ritiro dei mastelli della raccolta differenziata: "Alta adesione allo sciopero, vanno riportati in casa"

Il Comune di Città Sant'Angelo, con un post sulla pagina ufficiale Facebook, ha fatto sapere che l'adesione allo sciopero nazionale dei lavoratori del comparto rifiuti e igiene urbana è stata massiccia per quanto riguada il personale di Ambiente Spa, la società che si occupa sul territorio angolano del ritiro del pattume e dei mastelli per la raccolta differenziata porta a porta. Per questo motivo, invita i cittadini a ritirare i mastelli riportandoli in casa in quanto per la giornata odierna 8 novembre il servizio non è garantito:

"Vista l’ampia adesione delle maestranze di Ambiente spa allo sciopero nazionale, è possibile ritirare il mastello dell’organico all’interno delle proprie abitazioni. Si ripartirà regolarmente nella giornata di domani, martedì 9 novembre 2021, con il ritiro del secco misto. Chiediamo scusa per il disagio."