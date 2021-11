In Comune la cerimonia di saluto per altri 47 dipendenti dell'ente andati in pensione

Cerimonia ufficiale carica di emozione quella che si è tenuta oggi 27 novembre in Comune a Pescara, dove 47 dipendenti andati in pensione sono stati salutati nella sala consiliare. Il sindaco di Pescara Carlo Masci, ha consegnato loro le pergamene di benemerenza, nella quasi totalità dei casi andati in pensione nel corso dell'ultimo anno, per raggiunti limiti di anzianità di servizio

Il sindaco ha rivolto ai presenti parole di gratitudine e di riconoscenza per l'impegno profuso nell'interesse dell'amministrazione, con l'augurio di un futuro sereno.

I dipendenti sono: Antonella Baldonero, Fabio Ballone, Carmine Barbetta, Giuseppe Buccella, Francesco Cantera, Paola Casaccia, Valter Casalena, Roberto Cascella, Maria Grazia Celenza, Antonio D'Alfonso, Carla D'Angelo, Dante Beatino Della Volpe, Desdemona Di Berardo, Evita Di Cintio, Maria Rita Di Giambattista, Sergio Di Giorgio, Domenico Di Matteo, Franco Di Peco, Clara Di Sante, Marcella D'Onofrio, Oscar Febo, Annunzia Feliciani, Domenica Giansante, Franco Giovannucci, Tonino Iannarelli, Sergio Liberini, Daniela Lombardi, Ida Marin, Claudio Mariotti, Anna Maria Mascio, Mirella Milassi, Rossella Mincarini, Giovanni Olivieri, Gabriele Paolini, Rosella Paolini, Amedeo Leonardo Pesante, Sergio Petrongolo, Anna Dina Pitocco, Umberto Presentazi, Loredana Rossi, Gina Santavenere, Mira Settembrini, Floriana Speziale, Maddalena Vecchiolla, Giovanni Zappacosta, Luciana Di Nino, Matteo Silvestris.