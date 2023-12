Il Comune di Cepagatti pagherà il funerale della 77enne ritrovata morta in un baule

Sarà il Comune di Cepagatti a pagare le spese per i funerali di Concetta Infante, la 77enne trovata in un baule a Mondragone in provincia di Caserta, come riporta l'agenzia LaPresse.

Lo ha annunciato il sindaco di Cepagatti, Gino Cantò, sottolineando che la donna e le 2 figlie avevano abitato per una ventina di anni nella località pescarese ed erano state aiutate diverse volte dai servizi sociali dell'amministrazione comunale.

Nel registro degli indagati della procura di Santa Maria Capua Vetere risulta iscritta la figlia 54enne della donna che viveva con la madre e che avrebbe dichiarato di aver nascosto il corpo perché non aveva il denaro per le spese dei funerali.

La morte della madre risalirebbe a un mese fa. A trovare il corpo dell'anziana è stata l'altra figlia che viveva ancora a Villanova di Cepagatti e che non riuscendo a contattare la madre ha raggiunto Mondragone domenica facendo l'amara scoperta.