Il Comune consegna alla Asl le chiavi della palazzina dove verrà realizzata la postazione del 118 Pescara Sud

Consegnate questa mattina le chiavi della palazzina che il Comune di Pescara ha ceduto alla Asl per la realizzazione della nuova postazione del 118 "Pescara sud". Presenti il sindaco Carlo Masci e l'assessore Patrizia Martelli che a nome dell'amministrazione comunale hanno ceduto le chiavi al direttore generale Asl Vincenzo Ciamponi, per la struttura annessa al campo sportivo in via San Marco. Presenti anche il direttore amministrativo Vero Michitelli, il direttore dell'Uoc 118 Vincenzino Lupi, il direttore dell'Uoc Servizi Tecnici e Manutentivi Antonio Busich, e l’infermiere coordinatore del 118 Enrico Di Sigismondo. L'iter, lo ricordiamo, è iniziato il 16 dicembre 2020 quando la Asl ha chiesto al Comune di poter disporre di una struttura nella zona sud idonea a questo scopo, per garantire una presenza 24 ore su 24 nell'ambito del patto stabilito con la Regione per la riqualificazione della rete emergenza urgenza territoriale.

L’immobile, che versa in uno stato di abbandono da 17 anni e che sarà oggetto di ristrutturazione e riqualificazione da parte della Asl, è una struttura di circa 130 metri quadrati su due livelli. Ubicato in una posizione strategica sul territorio, è destinato ad accogliere, dopo l’espletamento dei necessari lavori edili, una postazione 118 con mezzo di soccorso avanzato (MSA), quindi medicalizzato, implementando

un servizio sanitario indispensabile. La postazione sarà attiva 24h su 24, con un medico, un infermiere, un autista e un ambulanza. La convenzione ha durata ventennale e per i lavori saranno spesi 85 mila euro con canone di locazione dimezzato a 3.800 euro annui.