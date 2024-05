Europee e amministrative, apertura straordinaria degli uffici per il ritiro delle tessere elettorali

Apertura straordinaria degli uffici comunali per consentire ai cittadini di ritirare la tessera elettorale in vista del voto per le amministrative e le europee dell'8 e il 9 giugno. Lo comunica l'assessore comunale ai servizi Demografici Patrizia Martelli.

Per consentire a tutti di munirsi del documento “ho ritenuto necessario – spiega - potenziare il servizio di front-office attivando 17 postazioni presso la sede centrale (presso l’ufficio relazioni con il pubblico in piazza Duca D'Aosta 15) e ulteriori due postazioni presso la sede distaccata dei Colli (via di Sotto 2) offrendo un servizio adeguato a una città che conta circa 103mila elettori”.

I cittadini potranno chiedere il rilascio di una tessera elettorale a seguito di smarrimento, esaurimento degli spazi voto, cambio di residenza, acquisto della cittadinanza italiana e raggiungimento della maggiore età. Esclusivamente per queste consultazioni elettorali anche i cittadini comunitari che hanno presentato domanda entro i termini di legge e cioè l'11 marzo del 2024 per le europee e cioè il 30 aprile 2024 per le comunali, potranno chiedere il rilascio della tessera elettorale ed esprimere il proprio voto.

Nel caso di impossibilità a presentarsi personalmente presso gli uffici comunali, è possibile incaricare un altro soggetto con delega scritta e copia del documento di riconoscimento.

Nello specifico per il mese di maggio il front-office elettorale della sede centrale e cioè l'Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) di piazza Duca D'Aosta 15 sarà aperto straordinariamente dalle 14.30 alle 17.30 lunedì 27 maggio, mercoledì 29 e venerdì 31 maggio.

Lo stesso ufficio per il mese di giugno sarà aperto sabato primo giugno dalle 8.30 alle 13.30; lunedì 3 giugno dalle 14.30 alle 17.30; martedì 4 giugno dalle 17 alle 18.30; mercoledì 5 giugno dalle 14.30 alle 18.30; giovedì 6 giugno dalle 17 alle 18.30; venerdì 7 giugno dalle 13.30 alle 18.30; sabato 8 giugno dalle 8.30 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23

L'apertura straordinaria dell'ufficio dei Colli in via di Sotto 2 è prevista per venerdì 7 giugno dalle 14.30 alle 18.30, sabato 8 giugno dalle 8.30 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.