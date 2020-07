Compleanno di Anna Carlini, la dedica delle sorelle Isabella e Jessica

Compleanno di Anna Carlini, ecco la dedica delle sorelle Isabella e Jessica. Pubblichiamo integralmente la commovente lettera che le due famigliari hanno voluto scrivere ad Anna per la giornata odierna, 24 luglio, in cui la donna (scomparsa nel 2017) avrebbe festeggiato gli anni

"Oggi è un giorno bellissimo, il giorno del tuo compleanno, e anche se non sei più con noi abbiamo deciso di renderlo speciale come tale. Ormai sei un angelo che vive in noi, nei nostri cuori e nei ricordi, circondata da tutti coloro che ti amano e che hanno bisogno della tua protezione. Alziamo lo sguardo al cielo e ti parliamo, cosa non daremmo per sentirti, ci manca tutto di te ma, purtroppo, il vuoto di chi vorresti al tuo fianco è invece solo una stella. Sappiamo che sarai contenta, che sei qui con noi stasera. Questo è per te: lanterne e palloncini bianchi da noi tutti... buon compleanno, Anna, se le lacrime stasera potessero costruire una scala vorremmo salire fino al cielo e riportarti a casa. Ci manchi".