Pescara festeggia il compleanno numero 97, il sindaco Masci: "Sei diventata bellissima"

«Cara Pescara, oggi è il tuo compleanno, sei nata 97 anni fa, hai fatto la gioia dei tanti che ti hanno amato e continuano ad amarti, sei stata da subito celebrata da un poeta d'eccezione, Gabriele d'Annunzio, che ti ha accompagnata nei primi passi, fino a quando sei cresciuta, sei diventata bellissima, gioviale, sbarazzina, solare, sempre sorridente».

Così il sindaco Carlo Masci nel rivolgere un pensiero alla nostra città.

Così prosegue il primo cittadino: «Sei stata in ogni momento accogliente, generosa, aperta, hai guardato tutti con occhi benevoli, chiunque ti ha conosciuta ti ha trovato fantastica. Oggi sei matura, pronta a nuove sfide, a diventare più grande, a essere la città guida dell'Adriatico. Ti prepari a ospitare i più grandi della Terra, i ministri degli Esteri dei 7 Paesi più potenti del mondo, che si confronteranno sui temi della Cooperazione e dello Sviluppo Economico. Vivremo tutti insieme un anno speciale, ma siamo certi che anche in questi giorni esaltanti continuerai ad avere cura dei più deboli, di coloro che hanno bisogno, avrai sempre per loro una mano tesa, perché tu non lasci mai indietro nessuno. Auguri di cuore per tanti tanti tanti anni sempre più bella!».