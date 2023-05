Dopo il caso del tassista picchiato convocata la commissione Taxi per la sicurezza davanti alla stazione

È convocata per martedì 16 maggio la commissione comunale Taxi per un confronto sullo stato della sicurezza nell'area della stazione centrale e in generale per chi svolge il servizio pubblico.

L'appuntamento è per le ore 16:30 e a presiederla sarà l'assessore Luigi Albore Mascia.

L'episodio di violenza che si è verificato qualche giorno fa, e che ha portato all'arresto di due persone, torna a proporre il problema della vivibilità di quella zona sia per i cittadini, che per i viaggiatori, che per le persone che hanno lì la base delle loro attività.

Sono le ore notturne quelle in cui la sicurezza degli operatori è più a rischio. Saranno esaminate le richieste dei rappresentanti dei tassisti, le valutazioni delle associazioni di consumatori, anche in base a quanto previsto dagli accordi e dal tariffario recentemente rinnovato. «Il nostro impegno», afferma l'assessore Luigi Albore Mascia, «è quello di cercare soluzioni che possano garantire, soprattutto nelle ore notturne, una maggiore sicurezza. Con il sindaco Carlo Masci abbiamo favorito anche un incontro con il prefetto, che ha subito accolto l'istanza e, sempre martedì, ma nella mattinata, riceverà i rappresentanti di categoria».