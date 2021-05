Il commissario Figliuolo a Pescara, visiterà il centro vaccinale di via Tirino

Il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, sarà a Pescara venerdì 7 maggio.

Figliuolo visiterà il centro vaccinale di via Tirino allestito dal Comune nell'ambito della sua visita in Abruzzo che prevede una seconda tappa all'Aquila.

Il commissario Figliuolo sarà nel centro vaccini allestito nel palaFiere nel corso della mattinata, come prima tappa della giornata abruzzese.

I dettagli della visita sono stati organizzati ieri, lunedì 3 maggio, con un sopralluogo fatto nel centro vaccinale dall'assessore comunale alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, dal responsabile regionale della Protezione Civile, Mauro Casinghini e da alcuni componenti del gabinetto del sindaco.