Feste finite, i commercianti tolgono gli alberelli di Natale in viale Muzii [FOTO]

Come si suol dire, l'Epifania tutte le feste si porta via. E questo proverbio vale anche per i negozianti di viale Muzii, che oggi (7 gennaio) hanno iniziato a togliere gli alberelli di Natale che dallo scorso novembre facevano bella mostra di sè davanti alle varie attività commerciali.

L'idea era stata lanciata da Cinzia Napoleone, titolare di una galleria d'arte che sorge proprio lungo questa strada: "Noi commercianti siamo molto felici di come siano andate queste festività natalizie - spiega a IlPescara.it - perché si è riscontata e percepita un’attrazione della nostra città dai tanti visitatori provenienti dalle località limitrofe. Questo ci ha dato un grande valore aggiunto, perché consente alla città di vivere dodici mesi all’anno e non solo di turismo strettamente stagionale. Naturalmente tutto ciò, di riflesso, è ricaduto sulle nostre attività, che hanno beneficiato di così tanto dinamismo dimostrato con i tanti e mirati eventi proposti".

Il bilancio, dunque, è nettamente positivo: "Il nostro viale, che rappresenta uno degli accessi principali verso il centro cittadino, ha beneficiato di un flusso di presenza rilevante - rileva Napoleone - che ha contribuito ad aumentare la visibilità e l’immagine delle nostre attività tanto amate. Il nostro Natale è stato vivo e meraviglioso". Intanto le operazioni di smantellamento degli alberelli si sono quasi completate, e già nella tarda mattinata odierna la maggior parte era stata rimossa.

Va precisato che è stato fatto tutto a spese degli esercenti per non dover gravare sulle casse del Comune, incontrando di conseguenza l'approvazione anche dell'assessore al commercio Alfredo Cremonese, che dichiara: "Ringrazio i negozianti di viale Muzii non solo perché hanno contribuito a rendere più bella la nostra città, che quest'anno è stata davvero meravigliosa, ma anche per l'esempio che hanno dato. Penso che una città bella si possa fare, ma bisogna andare tutti nella stessa direzione, e quindi noi abbiamo bisogno più che mai dell'aiuto di tutti, commercianti e residenti. Dobbiamo ragionare all'unisono perché il Comune ha risorse limitate. Tutti insieme possiamo fare cose bellissime per Pescara, che sta dimostrando di essere la città più importante della fascia adriatica perché richiama migliaia di persone. Quindi un sentito ringraziamento di cuore ai commercianti e spero che il loro esempio possa essere seguito da sempre più persone".