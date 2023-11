Tra Turrivalignani e Lettomanoppello una commemorazione per i minatori di Marcinelle

Una commemorazione per i minatori di Marcinelle è in programma in un paio di comuni della provincia di Pescara.

L'appuntamento è previsto alle ore 9 di domenica 26 novembre.

L'evento intende suggellare la visita fatta dal 7 all’11 settembre nel Bois du Cazier dalla delegazione dei Comuni di Lettomanoppello, Turrivalignani, Manoppello e Palombaro insieme alle associazioni di riferimento delle quattro città e ai ragazzi delle seconde secondarie di primo grado.

Ospiti d’onore saranno la nuova direttrice del Bois Du Cazier, Colette Ista e il responsabile dell’archivio di Marcinelle, Alain Forti. La giornata inizierà alle ore 9 a Turrivalignani, con la deposizione della corona al monumento dei caduti, poi la delegazione composta dalle istituzioni comunali, provinciali e regionali si sposterà al monumento dei caduti di Manoppello e, infine, alle ore 10 sempre per la deposizione della corona si recherà al monumento di Lettomanoppello. A fine deposizione è prevista l’esibizione di Lara Molino, che intonerà il brano “8 Agosto 1956”, scritto e composto dalla cantautrice per onorare le vittime di Marcinelle.

Il corteo, accompagnato anche dai ragazzi che hanno partecipato alla visita in Belgio, si sposterà nella sala Wojtyla dove lo storico Geremia Mancini farà da moderatore al convegno dove, subito dopo i saluti istituzionali dei sindaci dei Comuni di riferimento e dei presidenti delle associazioni, Coletta Ista e Alain Forti ripercorreranno attraverso anche dei filmati storici inediti la storia di Marcinelle.

Infine, verrà proiettato anche un filmato del 1956 riguardante il funerale dei minatori abruzzesi deceduti nella miniera, svoltosi nella cattedrale San Cetteo.