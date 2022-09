C'è Matteo Salvini in piazza Salotto: scattano i divieti per la vendita e la somministrazione di cibi e bevande

Stasera Matteso Salvini sarà alle 21 in piazza Salotto e dal Comune arriva l'ordinanza con cui si vieta dalle 17 alla mezzanotte e comunque fino a quando sarà necessario, la vendita, il consumo e la somministrazione di cibi e bevande nelle strade che la circondano.

Nello specifico in via Nicola Fabrizi (nel tratto ricompreso tra corso Umberto e Via Parini), via Parini, via Carducci (nel tratto ricompreso tra Via Parini e corso Umberto ), via Regina Elena (nel tratto ricompreso tra corso Umberto e Via Mazzini), via Mazzini (nel tratto ricompreso tra Viale Regina Elena e Viale Regina Margherita), via Regina Margherita (nel tratto ricompreso tra Via Mazzini e corso Umberto) e corso Umberto (nel tratto compreso tra via Firenze e via Nicola Fabrizi e in quello compreso tra via Carducci e piazza Salotto).

Un divieto dettato dalla “potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità”, si legge nell'ordinanza.

Sarà quindi vietata la vendita da asporto, anche tramite distributori automatici, di bevande contenute in vetro, la somministrazione di bevande contenute in vetro e lattine, ma resta consentito il servizio al tavolo all'interno e l'esterno dei locali con l'obbligo a carico degli esercenti di rimuovere i contenitori immediatamente al termine della somministrazione. Possibile anche consumare il caffè al banco o al tavolo. Deputata al controllo dell'applicazione delle prescrizioni previsti saranno le forze di polizia e il mancato rispetto delle stesse si tradurrà in una sanzione.