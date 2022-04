Il comitato di viale Marconi torna all'attacco: sit in contro "l'estrema pericolosità" della strada

Un sit in contro le scelte della amministrazione comunale "che, invece di trovare misure a sostegno del commercio e del turismo pescaresi, già massacrati da crisi economiche e pandemiche", approva "regolamenti che vanno nel verso opposto, che allontanano i clienti dai negozi e rendono meno attrattiva Pescara ai turisti. L'amministrazione, usando il pretesto di un ineluttabile cambiamento in atto, continua a demolire questi due settori dell'economia".

Lo afferma il comitato "Salviamo Viale Marconi", annunciando che nella mattinata di domani (lunedì 4 aprile), a partire dalle ore 10:30, i cittadini saranno in piazza Unione per presentare la loro iniziativa. Il comitato denuncia poi "per l'ennesima volta" anche "l'estrema pericolosità del viale che, senza spazi per pedoni e ciclisti e con quattro corsie, è stato trasformato in una tangenziale, realizzando un'opera di segno opposto al fine che l'amministrazione sostiene essere alla base delle sue azioni".