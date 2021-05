Il comitato "Strada parco bene comune" dice no alle lampade led: "Sono brutte e inefficienti, Masci non ascolta i cittadini"

Il comitato contesta le lampade installate lungo la strada parco ed attacca il sindaco Masci per la volontà di proseguire con il progetto di completamente per il passaggio del filobus

No alle lampade a led lungo la strada parco, brutte e inefficienti. A parlare è il comitato "Strada parco bene comune" che contesta l'installazione delle luci led alle sommità dei pali bianchi della filovia, riprendendo lo stile degli antichi tracciati ferroviari di campagna. Secondo il comitato, che attacca il sindaco Masci per la volontà di portare avanti il progetto nonostante le gravi inadempienze dell'appaltatore ed anzi sostituendosi ad esso per la sistemazione dell'impianto di illuminazione.

"Anziché pretendere i danni milionari, patrimoniali e d’immagine, patiti dalla Città di Pescara a causa di un contratto mai onorato in alcuno degli impegni assunti, da risolvere quindi per inadempimento in conformità sia al Codice degli appalti pubblici, sia agli autorevoli pareri legali rilasciati nel merito da primari studi professionali di Roma capitale, il Comune di Pescara ha provveduto - a propria cura e spese - a installare le lampade led sulla strada parco, noncurante della presenza dei rami degli alberi che impediranno la diffusione omogenea nell’ambiente dei lumen necessari al regolare esercizio del previsto servizio di trasporto rapido collettivo in sede propria. Uno sfregio al territorio e al paesaggio, che disegna a terra zone d’ombra antiestetiche e pericolose."

Il comitato parla di una lavorazione indebita e squalificante applicata in tutto il tratto dell'ex tracciato ferroviario da via Pellico fino alle Naiadi, che non potrà mai accogliere in sicurezza la filovia costruita nel gennaio 2009, come dimostrano anche numerosi documenti e prescrizioni imposte dal Mit. Inoltre, spiega il portavoce Angiolelli, il sindaco di Montesilvano si rifiutò a suo tempo di applicare le lampade led come chiesto dal presidente Tua e amministratore unico di Pescara Energia Tonelli.

"Tanto è vero che nel tratto di pertinenza - che va da Le Naiadi a via Marinelli - i pali bianchi sono sprovvisti di lampade, fermo restando che nel tratto finale compreso tra via Marinelli e viale Europa, le lampade led sono state invece applicate a cura e spese dell’appaltatore sui pali già dotati di apposito supporto. Toccherà al Comitato strada parco bene comune il tentativo disperato di rimediare a così tanta inadeguatezza amministrativa.

Se il sindaco Masci amasse davvero Pescara, come recita lo slogan di cui si è dotato, avrebbe prestato senza tentennamenti il dovuto ascolto ai cittadini consapevoli, anziché trattarli da sempre alla stregua di apolidi reietti".

Infine il comitato ricorda che a marzo 2017 la sezione nazionale di controllo della corte dei conti ha considerato la filovia il peggior investimento pubblico d'Italia.