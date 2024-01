Il comitato Strada Parco a Sospiri sull'avvio della filovia dopo il Tar: "Asse stradale del tutto sprovvisto dei presìdi di sicurezza"

Il comitato Strada Parco bene comune replica al presidente del consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, riguardo all'avvio delle corse della filovia nonostante il pronunciamento favorevole del Tar riguardo al ricorso sui passi carrabili presenti nel tratto di Montesilvano.

«Le ordinanze cautelari pubblicate il 17 gennaio dal Tar di Pescara stabiliscono che “debba essere garantita la sicurezza della circolazione implicante l’accesso, sia pedonale che veicolare, alle proprietà dei ricorrenti”, i quali hanno visto accolte le rispettive istanze di sospensiva», ricordano dal comitato.

Poi sempre dal comitato aggiungono: «Per proprio conto, nella nota del 12 giugno.2023, protocollo numero 21408/23 indirizzata al Comune di Montesilvano, la stazione appaltante Tua Spa scrive testualmente: “L'attuale condizione dello stato dei luoghi interferisce con il regolare andamento dei lavori e ne pregiudica, in parte, il loro completamento e ultimazione, precludendo altresì anche la sicurezza stradale e l'esercizio del servizio filoviario”».

Il comitato Strada Parco poi mette sul piatto un'altra riflessione: «Ciò posto, non si comprende come il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri possa dichiarare a cuor leggero che “la filovia potrà comunque iniziare le sue corse" su un asse stradale del tutto sprovvisto dei presidi di sicurezza indicati in dettaglio nel “nulla osta tecnico” ministeriale (nel caso di specie: semafori dedicati, dissuasori, marciapiedi a norma, segnaletica orizzontale e verticale) da applicare sui passi carrabili oggetto di esame. Presìdi richiamati, peraltro, nel dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato, numero 7952 del 25 agosto 2023. Sfugge altresì al presidente del consiglio regionale che, in conformità al codice degli appalti pubblici, l’instradamento dei filobus sul percorso segregato potrà essere consentito solo dopo che Ansfisa avrà collaudato con esito favorevole l’infrastruttura viaria nel suo complesso, dotata appunto dei presidi di sicurezza su tutti i varchi incustoditi e dopo aver verificato il compiuto adempimento delle prescrizioni descritte nel paragrafo C.3 del Voto n. 121 rilasciato il 3 novembre 2020 dal “Comitato Tecnico Permanente per la Sicurezza dei Sistemi di Trasporto a Impianti Fissi”».

Così concludono dal comitato: «Pertanto, a parere subordinato del comitato, in esecuzione delle ordinanze in parola, Tua Spa dovrebbe sospendere i lavori di elettrizzazione dell’impianto nelle more che il Comune di Montesilvano, “ai fini del riesame”, avvii il procedimento fin qui omesso nei confronti dei titolari dei passi carrabili onde perseguire la definitiva messa in sicurezza del percorso filoviario a rischio elevato di incidentalità allo stato misero dell’arte. L’accanimento terapeutico col quale il Presidente Sospiri sta portando avanti “a tutti i costi” il peggior investimento pubblico d’Italia, non porterà nulla di buono ai Comuni di Pescara e Montesilvano parti gravemente lese dal procedimento. L’annunciato instradamento forzoso dei treni su gomma Van Hool Exqui.City18T, formerà oggetto all’occorrenza di attenta valutazione legale al ricorrere dei presupposti per l’adozione degli eventuali strumenti di tutela sulla “responsabilità da inadempimento” della pubblica amministrazione nell’esecuzione delle ordinanze cautelari citate in premessa. Il comitato, intanto, confida molto nella resipiscenza operosa degli enti strumentali responsabili del procedimento trentennale incompiuto».