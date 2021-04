La denuncia del comitato "Strada parco bene comune": "Il mezzo a disposizione è obsoleto e inadeguato per Pescara"

Il comitato interviene in merito al filobus che dovrebbe essere utilizzato lungo la strada parco con il completamento dei lavori per la filovia

Il filobus Imc del Van Hool Exqui.City 18T è un mezzo obsoleto e non adatto alla città di Pescara. Lo afferma il comitato "Strada parco bene comune" che si batte contro il completamento della filovia luno la strada parco. In particolare, la scarsità di carica delle batterie non permette al vettore di transitare per 4,8 km fra via Silvio Pellico dove sarà posizionato il capolinea e il tribunale dove troverà la nuova stazione di ricarica. Questo problema sarebbe stato già segnalato nella relazione ministeriale:

In relazione alle motivazioni addotte, pertanto, non è possibile accogliere la richiesta di utilizzo delle risorse disponibili per l’acquisto di un numero di veicoli superiore a quello che già risulta garantire il corretto utilizzo dell’impianto”.

Inoltre, spiega il comitato, resta la preoccupazione sulle dimensioni ingombranti del vettore rispetto alle strade cittadine ed anche nel tratto appartenente al comune di Montesilvano:

“si riportano di seguito il caso, della marcia lungo via Aldo Moro e della svolta per l’immissione in via Portogallo, il caso del punto singolare della tratta di viale Europa tra la strada parco e via Ugo Foscolo, e il caso del primo tratto della strada parco”.

Nonostante la tecnologia abbia fatto passi da gigante, per il comitato Tua, Regione e Comune non se ne sono accorti sostenendo un progetto ormai diventato vecchio ed elogia invece l'atteggiamento di apertura dimostrato dall'assessore di Montesilvano Aliano: