Il comitato di Rancitelli sul servizio di "Storie italiane": "Non siamo come il Bronx"

Abbiamo tanti problemi che denunciamo da anni, ma non siamo una sorta di quartiere dal quale non si esce vivi. Così il comitato di quartiere "Per una nuova Rancitelli" commenta la puntata della trasmissione condotta da Eleonora Daniele "Storie Italiane" andata in onda ieri mattina 3 novembre durante la quale si è parlato anche della situazione del quartiere periferico di Pescara.

Il comitato sottolinea come nessuno dei residenti abbia mai preteso di essere un'oasi felice, ma nel quartiere non si trovano solo degrado, delinquenza e omertà.

Restiamo comunque un quartiere dove la gente denuncia, si organizza, collabora con le forze dell'ordine, propone, reclama partecipazione nelle scelte amministrative. E anche un quartiere dove semplicemente la gente esce di casa tranquillamente, si riunisce, vede e parla. Chi vive a Pescara ha avuto modo di vedere, anche grazie alle sollecitazioni del comitato, che nelle ultime settimane è aumentato il livello di attenzione delle forze dell'ordine.

A Rancitelli, spiegano i residenti, esistono progetti sociali ed educativi che contribuiscono a migliorare la vita e il futuro delle nuove generazioni, e dunque dalla trasmissione è stata fatta una indecorosa spettacolarizzazione dei problemi, che da anni il comitato denuncia pubblicamente ingiustizie, malaffare e situazioni di illegalità, sia tramite la stampa che alle forze dell'ordine, senza l'ossessione della visibilità mediatica a fini politici o elettorali.

