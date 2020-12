Soddisfatto il "Comitato Rampigna" per la destinazione di parco archeologico: "Ora al via gli scavi per riscoprire la storia della città"

Esprime soddisfazione il "Comitato Rampigna", composto da diverse associazioni culturali e movimenti cittadini, per la decisione del consiglio comunale di vincolare l'area del campo Rampigna ad una destinazione archeologica, a seguito degli scavi e sondaggi eseguiti per i lavori di riqualificazione della struttura sportiva.

Il comitato fin da subito si era battuto per la tutela di quell'area, dove sono presenti resti di epoca romana e altomedievaile, fra cui quelli della Piazzaforte cinquecentesca emersi lungo la ferrovia. L'obiettivo dunque è arrivare ad avere un parco archeologico riscoprendo con una campagna di scavi adeguata, la storia e le radici di Pescara coinvolgendo anche le università e il volotnariato culturale, riconnettendo il parco alla sua golena.

Durante le Giornate Europee del Patrimonio il 26 settembre scorso, il “Comitato Rampigna” ha illustrato a 200 cittadini interessati lo stato degli scavi e la loro importanza per la città; ora l’impegno procede sia per sostenere il reperimento dei fondi ministeriali necessari e per l’attivazione di un mecenatismo locale, ma anche per promuovere uno studio comunale di fattibilità del Parco, esteso all’insieme delle aree a Nord del fiume ricomprese nel perimetro della “Fortezza"