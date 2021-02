L'appello del comitato di quartiere di Rancitelli al sindaco e consiglio comunale: "Abbattere subito i palazzi Clerico"

Il comitato di quartiere “Per una nuova Rancitelli” ha scritto una lettera aperta a sindaco, giunta comunale e consiglio comunale per lanciare l'ennesimo grido d'allarme riguardante la situazione dell'area dei palazzi Clerico, i ruderi presenti ormai da decenni che sono luogo di degrado e microcriminalità nella zona della Tiburtina.

Rifugio di senzatetto e tossicodipendenti, quell'area di fatto peggiora una situazione già difficile sul fronte del degrado e della sicurezza pubblica per tutti i residenti della zona ricordando che nel gennaio 2020 fu approvata una mozione per avviare subito l'iter di demolizione e risolvere una volta per tutte questo problema:

Al riguardo vogliamo ricordare le dichiarazioni rilasciate allora alla stampa dal presidente della commissione Sicurezza, Armando Foschi, che aveva presentato la mozione: La competenza di tale problematica afferisce principalmente, se non unicamente, l'amministrazione comunale, pienamente titolata ad assumere tutte le iniziative, sia consensuali, sia urbanistico-edilizie, sia autoritative, per porre termine alla vergognosa condizione di una parte di citta Nell'ultimo anno purtroppo nulla è avvenuto, nonostante altri annunci a mezzo stampa da parte dell'assessore Isabella Del Trecco e del sindaco Carlo Masci che, nel corso del 2020, hanno parlato di demolizione quasi certa, rispettivamente, prima entro novembre e poi entro gennaio.

Il comitato aggiunge di essere a conoscenza del fatto che si tratta di una trattativa fra privati, ma comunque si chiede al sindaco un'ordinanza per ripristinare decoro nella zona, di avvalersi della facoltà di far rimuovere i rifiuti e bonificare i terreni dove si trovano le costruzioni fatiscenti e abbandonate: