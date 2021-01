L'attacco del comitato di quartiere di Rancitelli sulla demolizione dei palazzi Clerico: "Ancora una volta false promesse"

Ancora promesse non mantenute sulla demolizione dei palazzi Clerico. Il comitato di quartiere "Per una nuova Rancitelli" torna sulla questione attaccando l'amministrazione comunale, e ricordando come nel 2020 l'assessore Del Trecco abbia promesso l'inizio della demolizione per il mese di novembre 2020, mentre il sindaco Masci, dopo un incontro in prefettura, aveva parlato di demolizione entro dicembre o al massimo a gennaio:

Oggi di certo c'è solo che entro la fine di gennaio 2021 non è prevista alcuna opera di demolizione di quei ruderi, dei quali è purtroppo superfluo ricordare la funzione di "detrattore ambientale", per usare un'espressione compita. "Uno schifo", per dirla in parole povere, è quello che vediamo ogni giorno.

Abbiamo visto l'attuale e la precedente amministrazione sbandierare promesse e rivendicare "risultati" non propri a puro scopo propagandistico.

Secondo il comitato, anche la promessa di trasparenza e di informazione per la comunità del territorio è andata a vuoto, ricordando che la questione dei palazzi Clerico è un affare fra privati, ma proprio per questo le amministrazioni comunali non devono "rivendersi" come proprio un qualsiasi risultato raggiunto.