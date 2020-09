Deluso il comitato di quartiere di Rancitelli sulla demolizione del Ferro di Cavallo: "Tagliati fuori dalle decisioni"

Delusione da parte del comitato di quartiere di Rancitelli per non essere stato coinvolto, ancora una volta, nelle decisioni relative al futuro del Ferro di Cavallo. Il comitato, infatti, ancora una volta attacca Comune, Ater e Regione per non aver ascoltato la richiesta di poter partecipare alle decisioni relative all'abbattimento del complesso popolare ed alla successiva riqualificazione dell'area, nonostante le rassicurazioni arrivate dal sindaco Masci durante un colloquio informale.

I rappresentanti del comitato sono stati invitati ad una riunione di Fratelli D'Italia dal consigliere regionale Testa, dopo il malcontento espresso dallo stesso comitato nei giorni scorsi per la mancanza di coinvolgimento:

In pratica nella riunione con amministratori regionali e comunali di Fratelli d’Italia abbiamo appresso che il Ferro di Cavallo sarà demolito e ricostruito sfruttando i fondi cosiddetti “sisma” ed “ecobonus”, e che entro dicembre dovranno essere presentati i progetti da realizzare entro il 2022. Nell’occasione, pur ribadendo la delusione per essere rimasti ai margini di questo processo decisionale, abbiamo espresso le nostre idee sulla questione, oltre a confermare la nostra disponibilità al dialogo con tutti gli attori, istituzionali e non, coinvolti in qualsiasi progetto di riqualificazione e valorizzazione di Rancitelli.

Secondo i residenti, non viene minimamente considerata l'opinione di chi vive ogni giorno il quartiere e si batte in prima persona, correndo anche dei rischi, per risolvere i problemi e migliorare la situazione.

