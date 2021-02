Il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica appoggia Masci sulla chiusura delle scuole

Riunione ieri pomeriggio 9 febbraio per il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica in prefettura. Presenti, oltre al prefetto Di Vincenzo, anche il questore Liguori, il vice comandante provinciale dei carabinieri colonnello La Rocca, il comandante provinciale colonnello Grisorio, il comandante della polizia municipale Palestini.

Il prefetto e gli altri partecipanti hanno espresso vicinanza al sindaco Masci per il senso di responsabilità dimostrato nell'assumere la difficile e sofferta decisione di chiudere tutte le scuole. Inoltre il comitato ha esaminato alcune iniziative che verranno confermate ed emanate nella riunione della giornata odierna, per contrastare e scoraggiare gli assembramenti come accaduto in alcune strade e piazze della città nei giorni scorsi.