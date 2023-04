Il Comitato pro Filanda a otto anni dalla sua demolizione: "Ancora nulla di concreto per la rinascita di quell'area"

Otto anni dalla demolizione dell'ex Filanda Giammaria ma fino a ora nessun atto concreto dell'amministrazione comunale e della politica per far rinascere quell'area. A dirlo il Comitato pro Filanda composto da diverse associazioni cittadine che torna a lanciare l'appello dello scorso anno, affinchè vi siano atti concreti per realizzare nel sito dove si trovava lo storico edifico, un centro di documentazione e promozione del lavoro femminile e il

parco dei gelsi.

Nessuno, spiega il comitato, ha dimenticato la lotta per la Filanda nemmeno durante la pandemia:

"Non abbiamo cancellato l'impegno per la salvezza e la conservazione di quei resti, di quel luogo della memoria storica per la crescita e la trasformazione economica della città e, ancor più, per l'emancipazione femminile nelle nuove forme del lavoro e dell

' Con grande riconoscenza pensiamo ancora alle donne, casalinghe e contadine, che scendendo dai colli coltivati ??di Pescara o salendo dalle rive pescherecce della marina, divennero operaie tessili e cominciarono a tessere anche la storia della loro e della nostra emancipazione sociale.

Le amministrazioni comunali di Pescara hanno vissuto, insieme a noi, decisioni di incontri per trovare la soluzione più opportuna a modificare una previsione urbanistica errata che cancellava tutto questo; a consentire la salvaguardia dei diritti acquisiti che tuttavia avranno mortificato quel luogo della storia urbana e, contemporaneamente, a dare risposta alla necessità culturale e civica di valorizzare quell'episodio della nostra identità."

"Molto lavoro è stato fatto, ammette il comitato, dal consiglio comunale e dagli uffici per arrivare alla soluzione della riqualificazione restituendo quell'area alla città con un piccolo parco, con l'edificio restaurato e adibito a centro di documentazione del lavoro femminile e di incontro per le donne: