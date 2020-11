Ferro di Cavallo, 'Per una nuova Rancitelli': "Non vogliamo sostituirci ai referenti istituzionali"

Sulla questione del Ferro di Cavallo, 'Per una nuova Rancitelli' dichiara: "Non vogliamo sostituirci ai referenti istituzionali". Dopo la nota di risposta del Comune di Pescara, il comitato controreplica affermando che "non abbiamo mai rivendicato un ruolo paritetico con le istituzioni. Anzi, conosciamo bene il funzionamento dei sistemi di rappresentanza"

"Da parte nostra in questi anni non abbiamo fatto altro che reclamare un ruolo consultivo e propositivo, coerente con la partecipazione e la condivisione delle scelte dell'amministrazione, come del resto tutti i candidati sindaci, compreso quello eletto, hanno prospettato e auspicato sia in campagna elettorale sia in tempi più recenti. È un dato di fatto che il nostro comitato civico, né altri soggetti che operano sul territorio, abbiano mai partecipato in alcun modo a nessun passaggio dell'iter per la demolizione del Ferro di Cavallo".

Di conseguenza "venire a conoscenza degli sviluppi di una questione così complessa solo da notizie di stampa, significa semplicemente non essere stati coinvolti né informati in alcun modo. Oggi è semplicemente evidente che, nel caso del Ferro di Cavallo, parere e idee di chi vive e opera sul territorio non hanno interessato in alcun modo Comune e Regione. Ne prendiamo atto ma non comprendiamo il livore di una risposta così scomposta e aggressiva da parte dell'amministrazione comunale... Forse innervosita perché anche su di essa viene calato dall'alto della Regione una proposta avanzata e portata avanti con forza dall'ente sovracomunale? Questo lo vedremo quando, in futuro, verranno al pettine i nodi elettorali del centrodestra. E su questo argomento possiamo rassicurare il Comune che nessuno di noi ha bisogno di agitare "movimentismo mediatico" per ambizioni politiche", conclude il comitato 'Per una nuova Rancitelli'.