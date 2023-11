Il comitato bonifica sostenibile scrive a Imprudente: "Dalla politica fino ad ora solo soluzioni di facciata per gli agricoltori"

Il comitato bonifica sostenibile ha scritto una lettera aperta all'assessore e vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente, che nei giorni scorsi aveva annunciato la richiesta di stato di calamità per i danni alla viticoltura abruzzese. Il comitato ha chiesto interventi a 360 gradi per gran parte del settore agricolo che vive un momento critico e difficile:

"Dal suo comunicato del 14 novembre viene fuori un quadro della situazione economica del comparto agricolo in regione preoccupante che però non si limita al solo settore vitivinicolo, ma si estende a tutti gli altri settori: stimiamo perdite di circa il 40% per i cereali, dell'80% per i legumi ed anche – in alcune zone- il 50% per l’olivicoltura, oltre e danni consistenti anche per altre colture come ortaggi ecc. Danni causati dal maltempo, dalle fitopatologie, dalla siccità e dalla mancanza di acqua da parte di chi avrebbe dovuto erogarla e che si estendono a cascata all’intero indotto, fornitori di beni e servizi per l’agricoltura, clienti, stoccatori, trasformatori e rivenditori. Questa situazione a lei è nota, avendo già annunciato il 27 giugno di quest’anno la stessa richiesta di stato di calamità per il settore agricolo

E mentre aspettiamo che i comunicati stampa, i diremo faremo, i proclami elettorali si trasformino magicamente in un ristoro per gli agricoltori danneggiati (che con ogni probabilità sarà irrisorio, atteso che il governo, con il decreti legge 104/23 di recente convertito in legge, per i danni peronospora ha stanziato appena 7 milioni di euro per tutta Italia), le chiediamo una sola cosa, possibile giusta ed efficace: sospendete la terza rata dei contributi di bonifica.

Non sarà un ristoro consistente, ma almeno è immediato ed in questo momento critico è essenziale per le economie delle aziende agricole in forte difficoltà, perché sono contributi non dovuti, ingiusti e vessatori ed inoltre imposti per far fronte alle somme che invece dovrebbero pagare Aca, Comuni, Province e Regione."

Il consorzio gonifica centro, ricorda il comitato, ha chiesto pochi giorni fa all'Aca un contributo di bonifica ordinario e straordinario per 4,7 milioni di euro

"Ma sappiamo (e lo sa anche lei) che l’Aca è obbligata a pagarne solo 2 perché le tariffe cui è Aca soggetta sono state determinate da Ersi un anno e mezzo fa ed il consorzio le ha accettate: ed allora chi pagherà la differenza di 2,7 milioni di euro? Probabilmente i consorziati, con gli aumenti illegittimi che corrispondono alla terza rata della mega imposizione di quest’anno. Basta con i proclami, che siano le richieste seriali dello stato di calamità o i contributi fantasma dell’Aca basta con le parole, basta con il continuare a prendere in giro agricoltori e cittadini. Faccia la cosa giusta. Sospenda la terza rata dei contributi, e non dica che non è competente, perché il Consorzio esegue alla lettera quello che voi, giunta regionale ed assessorato, gli chiedete di fare. Date un segnale concreto agli agricoltori se davvero volete aiutare l’intero comparto"