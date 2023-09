La replica del Comitato bonifica sostenibile al Consorzio bonifica centro: "Solo parole, i cittadini contano meno di zero"

Solo parole e promesse, con i cittadini che contano meno di zero senza politici. A dirlo il Comitato bonifica sostenbiile, che replica alle dichiarazioni fatte dai vertici del Consorzio dopo l'incontro con i sindaci, giudicato produttivo e con aperture al dialogo istituzionale:

"Il comunicato del Consorzio dà un’immagine idilliaca dell’incontro tra la commissaria e i sindaci avvenuto in Regione qualche giorno fa: forse l’anticamera di un’ora e mezza alla quale sono stati obbligati li ha resi più mansueti? A noi risulta il contrario. Avremmo voluto leggere in questo comunicato ben altro: sospendiamo in via cautelativa i contributi, almeno per la parte che eccede la quota “sostenibile”, facciamo i conti precisi di quanto spetta al settore idrico e quanto al settore depurazione, incassiamo dalla Regione il dovuto quanto necessario per far fronte ai crediti verso gli enti. E invece no, la montagna ha partorito il topolino.

Il prolungamento della stagione irrigua (cavallo di battaglia della sindaca Trulli) serve a pochissimi agricoltori, e va pure bene così, ma quello che in realtà servirebbe a tutti è avere l’acqua d’estate senza continue rotture delle tubazioni, e visti anche i cambiamenti climatici, quello che servirebbe è l’anticipo dell’apertura del servizio, proprio per evitare che primavere precoci e siccitose, alle quali stiamo assistendo negli ultimi tempi, pregiudichino le fasi vegetative delle colture. Ben venga la lotta agli allacci abusivi, ma non facciamola passare come un virtuosismo né come il rimedio dei rincari intervenuti. Quanto agli investimenti, ricordiamo che il Consorzio ha in bilancio negli anni di gestione commissariale ben 41 milioni di euro di entrate in conto capitale accertate, per la metà eredità della giunta D’Alfonso e incassati solo per 15 milioni, per l’altra metà non ancora incassati e quindi non spesi. A questo si aggiunga che il Consorzio non è stato in grado di farsi approvare un solo progetto a valere sui fondi Pnrr"

Secondo il Comitato, le agevolazioni fiscali sono incomprensibili:

"Mentre il commissario “verifica” se può fare o meno la rateazione (probabilmente ha capito che con questi oneri nessuno pagherà volontariamente), questa è già concedibile dall’agenzia entrate riscossione, con un onere di soli 5,88 euro ed interessi al 4,5%. Ma il vero capolavoro è il ravvedimento operoso: quali sanzioni andrebbe a ridurre se, attualmente, non ci sono sanzioni sui contributi non pagati? Allora vogliono introdurre le sanzioni? In ogni caso ci fa piacere che nel rispetto istituzionale il commissario abbia almeno incontrato i sindaci, anche se con anticamera: meno il fatto che non abbia voluto dare riscontro alla nostra delegazione di semplici cittadini richiesta nell’istanza di due settimane fa, recapitata sia al Consorzio che alla Regione. Ma questo è nel pieno stile dell’attuale sistema politico: il cittadino conta meno di zero, a meno che ad accompagnarti sia il politico di turno, in quel caso li ricevi e fai aspettare un’ora e mezza i sindaci fuori."