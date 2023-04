I comitati cittadini contro l'amministrazione Masci: "In consiglio solo risposte elusive sui temi cruciali per il futuro della città"

L'amministrazione Masci deve dare risposte reali e concrete agli interrogativi posti su tematiche cruciali come la gestione del verde urbano e della pineta dannunziana e la sede unica della Regione Abruzzo nell'area di risulta. A dirlo il comitato "Salviamo gli alberi" che comprende associazioni cittadine e ambientaliste dopo le risposte date da sindaco e vicesindaco lil 26 aprile durante il consiglio comunale, giudicate elusive e vaghe anche durante le "question time del cittadino" su temi che riguardano il futuro della città.

"A proposito dell'eliminazione, operata dall'Anas, del boschetto di pini in zona Fater , nella rotatoria tra lo svincolo dell'asse attrezzato e via Raiale il coordinamento ritiene che l'amministrazione non solo abbia subito passivamente l'azione dell'Anas rinunciando a far rispettare il regolamento comunale sul verde e la stessa legge italiana ed europea, ma che la risposta all'interrogazione esprima una grave sottovalutazione del danno subito dal patrimonio arboreo in un momento in cui, invece, bisognerebbe fare ogni sforzo prima per salvaguardarlo e poi per incrementarlo in qualità e quantità."

Per la gestione della pineta dannunziana, secondo il coordinamento le risposte all'interpellante Giulio De Collibus presidente dell'Archeoclub di Pescara, sono state vaghe e travisanti ma evidenzierebbero ancora una volta che l'amministrazione non ha nessuna intenzione di attuare la legge costitutiva nominando l 'organo di gestione, realizzando e poi attuando il piano di gestione.

non sarà affatto unica in quanto – così ha riferito il Sindaco – la Regione non solo manterrà almeno alcune delle attuali sedi pescaresi ma ne realizzerà altre, secondo necessità. "

Un vuoto programmatico secondo il coordinamento su cui si basano le modifiche per la pianificazione urbana di Pescara senza rispettare le procedure di legge con il ricorso al Tar avviato da Italia Nostra dopo la decisione del comitato regionale Via di non avviare le procedure di valutazione dell'impatto ambientale: