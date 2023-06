Comferr sul progetto dell'alta velocità ferroviaria sulla Roma - Pescara: "Faremo ricorso al Tar, il Comune di Manoppello ci ha abbandonati"

Il Comferr, comitato intercomunale dei residenti di Manoppello e Brecciarola, continuerà a battersi contro il progetto del raddoppio ferroviario di Rfi per la linea Roma Pescara. Dopo il parere positivo della conferenza dei servizi, e nonostante il cambio di parere del Comune di Manoppello, i residenti non molleranno e fanno sapere che continueranno a lottare:

"Faremo opposizione ricorrendo a tutte le sedi opportune e organi istituzionali competenti in materia. Comferr si sono visti abbandonati dal Comune di Manoppello, ma ci siamo autotassati e presenteremo nei prossimi giorni ricorso al Tar del Lazio. "

Ora, chiede il comitato, è importante che anche il Comune di Chieti mantenga la sua posizione contraria al lotto 1 senza cedere alle promesse fatte dalla Regione e da Rfi:

"Chiediamo al sindaco di Chieti di mantenere fede alla sua promessa fatta la settimana scorsa ai cittadini e nelle apposite commissioni comunali per il ricorso al Tar. Non si deve cedere a compromessi di qualsiasi tipo. La Regione Abruzzo, se davvero tiene ai territori, deve assicurare una buona viabilità secondaria anche senza chiedere nulla in cambio".