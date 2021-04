Superare la prova costume rimodellando la silhouette con microonde e campi magnetici

Eliminare cellulite, adiposità localizzate e tonificare i muscoli con una sinergia di trattamenti veloci, che agiscono selettivamente in modo sicuro sugli inestetismi corporei. Poche sedute, indolori, senza preparazione pre o accortezze post trattamento, per ottimizzare i risultati che sono prolungati nel tempo e visibili già dopo 3/4 sedute. È quello che da sempre cerchiamo, soprattutto in vista della tanto preoccupante prova costume, un tempo temuta prevalentemente dalle donne, ma oggi anche da tantissimi uomini. Oggi la tecnologia di ultima generazione propone trattamenti di body shaping non invasivi, efficacie sicuri, ma anche piacevoli. Un approccio “su misura” del paziente per ottenere il massimo risultato. Il medico programma il protocollo di trattamento in base all’inestetismo, alla condizione fisica e all’obiettivo desiderato.

Nello specifico parliamo di una tecnologia che utilizza le microonde selettive e confinate e che è la soluzione ottimale per sconfiggere cellulite, adiposità e lassità cutanea rendendo anche la pelle più tonica soprattutto nelle zone più critiche del corpo, quali braccia, glutei, fianchi, addome, in modo sicuro e non invasivo e i risultati si apprezzano fin dalla prima seduta. Oppure si agisce in modo mirato sugli accumuli adiposi localizzati, anche nella zona del sottomento. Ci sono anche soluzioni con “abbinate vincenti”. Tecnologie “Made in Italy” per ottenere il massimo dal rimodellamento corporeo perché oggi il successo del body shaping nasce dall’unione di metodiche diverse, indolori e non invasive, senza ricorrere al bisturi.

Tecnologie con cui è possibile tonificare e potenziare la muscolatura di glutei, braccia, addome, gambe in meno di trenta minuti con oltre 20.000 contrazioni per seduta grazie ai programmi personalizzati che agiscono su 3 livelli di stimolazione muscolare: aerobico, rimodellamento e potenziamento. Si migliora anche la qualità della vita con un perfezionamento della postura che si è in grado di ottenere con il miglioramento del sostegno muscolare derivante dalla stimolazione magnetica ad alta intensità. Questa stimolazione, induce una contrazione del muscolo intensa per ottenere così risultati ottimali, senza sollecitare le articolazioni. Il trattamento è inoltre indolore poiché non vi è passaggio di corrente elettrica attraverso la pelle.

Il dottor Tommaso Battistella, chirurgo plastico, dichiara: “Per un trattamento completo di body shaping non invasivo, occorre agire su grasso, cellulite e sul tono muscolare che è fondamentale per il rimodellamento della silhouette. Le richieste dei pazienti, soprattutto donne, sono spesso inerenti a come perdere peso, ridurre la cellulite senza trascurare il tono cutaneo e muscolare con percorsi veloci e mirati. La perdita di peso può essere raggiunta con una corretta alimentazione ed attività fisica. Per quanto riguarda i trattamenti sul corpo, in particolare il gluteo ci dà grandi soddisfazioni in termini di risultato perché si alza, si tonifica e la cellulite si riduce notevolmente. Le braccia, il cui inestetismo è conosciuto come “ali di pipistrello”, sono aree difficili da trattare perché la lassità cutanea del braccio è molto spiccata e la pelle è molto sottile, pertanto tonificare il muscolo riduce notevolmente la lassità. Siamo a ridosso dell’estate e rimodellare il corpo in modo non invasivo e senza tempi di recupero grazie alle nuove tecnologie è ora possibile: siamo così in grado migliorare contemporaneamente il tono, la definizione muscolare, la riduzione del grasso localizzato e della cellulite e arrivare pronti alla sempre temuta prova bikini”.