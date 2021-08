Il cantautore pescarese Andrea Pimpini rilegge “Come in un film” dei Modà

Per quanto riguarda i concerti e l’attività live, agli organizzatori di qualsiasi tipologia di evento (sagre, festival etc.) è stata dedicata l’e-mail eventi@andreapimpini.com. Ogni proposta è benvoluta

Dopo aver pubblicato il singolo inedito “Canterò una canzone” (OneRpm), il cantautore pescarese Andrea Pimpini decide di interpretare “Come in un film”, celebre brano del 2013 dei Modà, ripubblicato nel 2014 sempre dalla band di Kekko Silvestre in duetto con Emma Marrone. Il brano è disponibile esclusivamente su YouTube. La cover, comunque, sarà pubblicata nelle prossime settimane anche su tutti gli store di musica digitale grazie a Soundrop.

“Questa è una canzone che ascolto da anni e per me è un onore e una grande responsabilità reinterpretarla a modo mio – dichiara Andrea – Nel 2013 i Modà hanno pubblicato questo splendido brano nel loro disco "Gioia", e l’anno dopo l’hanno ricantato insieme alla grandissima Emma Marrone. Tornare a pubblicare una cover dopo tanto tempo mette ansia… Sai di non essere all’altezza dell’artista originale ma comunque speri che la tua versione raggiunga il cuore delle persone. Però l’importante è divertirsi e io, oggi, pubblicando questa canzone, mi sono divertito molto perché ho realizzato un piccolo sogno”.

Il 5 marzo scorso è uscito il suo nuovo album "Vai e non pensare".