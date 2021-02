Il comandante regionale della guardia di finanza in visita al prefetto di Pescara Di Vincenzo

Visita istituzionale questa mattina da parte del comandante regionale Abruzzo della guardia di finanza, generale D'Alfonso che si è recato in prefettura per incontrare il prefetto Di Vincenzo rispettando le normative anti Covid in vigore.

L'incontro è servito per sviluppare un proficuo scambio di considerazioni su varie tematiche, fra cui quella delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico abruzzese, fortemente danneggiato dalla pandemia. Il prefetto, che di recente si era recato in visita al comando provinciale delle fiamme gialle di Pescara, ha espresso il suo apprezzamento per le attività svolte sul territorio e gli eccellenti risultati conseguiti dai vari reparti contro ogni forma di illegalità economica. Ha anche riconosciuto gli sforzi fatti dal personale operativo per garantire assieme alle altre forze di polizia, la sicurezza e l'ordine pubblico nelle aree più sensibili del capoluogo e della provincia.

Al termine dell’incontro il comandante regionale ha ringraziato l’autorità di Governo per l’apprezzamento rivolto ai propri uomini, impegnandosi a garantire la massima collaborazione.