Il comandante regionale della guardia di finanza, Caramignoli, visita la Tenenza di Popoli [FOTO]

Visita nella Tenenza di Popoli della guardia di finanza da parte del comandante regionale Abruzzo, generale di Brigata Germano Caramignoli.

Ad accompagnarlo, nella giornata di mercoledì 14 febbraio, il comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Pescara, il colonnello t.St Antonio Caputo.

L’autorità regionale è stata accolta con gli onori di rito dal comandante del reparto, sottotenente Rino Marsilio, alla presenza del comandante di gruppo, tenente colonnello Catello Esposito, degli ufficiali dipendenti e dei finanzieri della Tenenza.

Nel corso della visita, è stato tenuto un briefing incentrato sulle attività operative in corso, a contrasto della criminalità economico-finanziaria. Il generale Caramignoli ha espresso il suo pieno apprezzamento per i notevoli risultati opergativi già conseguiti e per le attività in corso, a garanzia della legalità economico-finanziaria del territorio e ha sottolineato l’importanza strategica della Tenenza di Popoli, quale presidio della guardia di finanza nell’entroterra pescarese.