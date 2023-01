Il comandante interregionale marittimo sud in visita nella Direzione marittima di Pescara [FOTO]

Visita istituzionale giovedì 26 gennaio da parte del comandante interregionale marittimo sud, ammiraglio di divisione Flavio Biaggi nella sede della Direzione marittima dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti di Pescara. Il comandante ha incontrato il sindaco Carlo Masci e il presidente dell'associazione nazionale marinai d'Italia, visitando la base aeromobili nucleo aereo e sezione volo elicotteri della guardia costiera dove ha apprezzato i velivoli in dotazione, ovvero l’aeromobile ATR-42 (Manta) e l’elicottero AW139 (Nemo) – e alcuni mezzi navali in dotazione alla capitaneria di porto come l’unità d’altura M/V CP292.

Al termine della visita, lo scambio di Crest con la firma del libro d'onore. Biaggi ha dichiarato:

“L’entusiasmo e la passione sono le prerogative del nostro lavoro. Il rispetto e l’amore per il mare e per le attività marittime sono il motore che deve alimentare il nostro operato e rappresentano i tratti distintivi della marina militare che promuove e valorizza la “cultura del mare” in tutte le sue declinazioni. Sono contento di aver riscontrato questi valori nel personale della direzione marittima”