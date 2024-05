Va in pensione il colonnello dei carabinieri Sciarappa, comandante del Nas e protagonista di importanti inchieste in Abruzzo

Il colonnello dei carabinieri Marcello Sciarappa va in pensione.

Tra i vari incarichi è stato comandante del Nas di Pescara e protagonista di importanti inchieste in Abruzzo.

Nato nel 1964 a Torino, Sciarappa inizia la sua carriera nel 1987, dopo la laurea in Giurisprudenza, frequentando il 40° corso della scuola sottufficiali carabinieri a Velletri e poi a Vicenza.

Destinato alla legione carabinieri di Catanzaro, per quasi cinque anni è impegnato nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata. Nel 1994 viene trasferito a Bologna con il grado di maresciallo e fa la sua prima esperienza nel nucleo antisofisticazioni. Cinque anni dopo, con il grado di sottotenente, diventa comandante del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesena, per poi passare con il grado di tenente a comandare il nucleo operativo del reparto operativo del Comando di Forlì. Nel settembre del 2003 arriva in Abruzzo, e precisamente a Pescara, dove con il grado di tenente prima e di capitano poi guida ininterrottamente per 11 anni il Nas Pescara.

È in questi anni che Sciarappa si distingue per la sua attività di contrasto sia nel campo della salute pubblica che in quello dei fenomeni distorsivi del sistema sanitario, pubblico e privato: apre i filoni di inchiesta sulle "fabbriche del doping" (operazioni "Deca" e "Kraina") e partecipa fattivamente all'inchiesta Sanitopoli. Nel campo della salute alimentare e del contrasto alla sofisticazione fu di rilievo anche l'inchiesta "Eto", con arresti in Abruzzo e in altre regioni d'Italia di responsabili di un'azienda che utilizzava ossido di etilene, sostanza cancerogena, per la sterilizzazione di frutta secca e semi oleosi. Abilitato all'esercizio della professione forense, Sciarappa vuole mettere a frutto le sue competenze nella pubblica amministrazione, e dal 2015 al 2017 si mette in aspettativa dall'Arma per diventare direttore amministrativo della Asl 01 di L'Aquila-Avezzano-Sulmona. Farà una breve esperienza come direttore amministrativo anche nella Asl di Foggia. Nel 2017 rientra in servizio nell'Arma con il grado di maggiore e poi di tenente colonnello, e viene destinato al Comando generale del centro nazionale amministrativo dell'Arma, a Chieti. Dall'8 settembre del 2020 fino al 15 maggio 2024 è stato responsabile del servizio di prevenzione e protezione del centro nazionale amministrativo dei carabinieri. Numerose le decorazioni e i riconoscimenti ricevuti in tutti questi anni di servizio. Tra queste: medaglia di bronzo al merito della sanità pubblica concessa dal ministero della Sanità; medaglia d'argento al merito della Sanità Pubblica concessa sempre dal ministero al Nas Pescara; Croce d'Argento e d'Oro per anzianità di servizio militare e medaglia di bronzo e d'argento al merito di lungo comando. Ma anche attestazioni di benemerenza dal dipartimento della protezione civile per l'impegno profuso durante il sisma del 2009 e lo svolgimento del G8 all'Aquila.

Nel futuro del colonnello Sciarappa un'attività di cultore della Materia all'università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara nell'ambito delle materie giuridiche, la collaborazione con studi legali e possibili consulenze professionali per aziende che operano nel comparto alimentare e sanitario, oltre che come esperto di sicurezza nei luoghi di lavoro.