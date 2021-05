Colonia felina in via Battisti senza acqua e cibo, scatta la petizione online: "Stop ai maltrattamenti"

Su change.org è stata creata da una residente una petizione per la raccolta di 500 firme per chiedere un intervento per fermare chi butta quotidianiamente le ciotole con acqua e cibo destinate ai gatti

/ Via C. Battisti, 188

È attiva sulla piattaforma online change.org una petizione per raccogliere 500 firme contro i maltrattamenti della colonia felina di via Battisti a Pescara. Una residente, infatti, contesta il fatto che ignoti, quotidianamente, gettano le ciotole con acqua e cibo dal muretto della scuola Isia dove si avvicinano i gatti per nutrirsi. Questo problema, si evidenzia nella petizione, va avanti anche nei mesi estivi e di fatto viola il regolamento comunale per il benessere degli animali che vieta a chiunque di asportare o danneggiare oggetti utili per l'alimentazione e la cura degli animali stessi, come cucce, ripari e ciotole.

Chiediamo quindi che non vengano più rimosse le ciotole di acqua e di crocchette, o che in alternativa vengano posizionati all’interno del giardino distributori regolarmente riempiti

Attualmente sono state raccolte 275 firme su 500. Il link alla petizione: change.org/p/sindaco-di-pescara-contro-i-maltrattamenti-della-colonia-felina