Collocamento a riposo e targa per Cinzia Maggiori della polizia locale di Spoltore

Polizia locale di Spoltore: collocamento a riposo e targa ricordo per Cinzia Maggiori. La dipendente impiegata al comando dei vigili urbani spoltoresi, che a fine giugno ha raggiunto il meritato traguardo, è tornata ieri in Comune per ritirare il riconoscimento dal sindaco Luciano Di Lorito.

Il primo cittadino era affiancato dal presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani e dal comandante Panfilo D'Orazio. Queste le parole della donna, che ha lavorato per il Comune dall'ottobre 1993: "Ho vissuto una seconda giovinezza in questo ente, imparando molto da tutti i colleghi".