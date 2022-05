Via Colle Innamorati, la denuncia di un residente: "Rifiuti gettati in strada e non solo, e il Comune non fa nulla"

Degrado in via Colle Innamorati dove, in una delle vie private che la incrocia, i residenti sono alle prese con chi invece di rispettare le regole della raccolta differenziata porta a porta, preferisce lasciare le buste nere dell'immondizia e qualsiasi altri tipo di rifiuto sul suolo pubblico davanti alle abitazioni e le auto parcheggiate. “Non si può andare avanti così. Sono mesi, da quando hanno rimosso i cassonetti. Sono sempre persone del posto”, spiega. Non solo l'unico problema da queste parti dove, sostiene, ci sarebbe anche chi ha reso private arre pubbliche e dove quando si tagliano le siepi e gli alberi nessuno si preoccupa di andare a pulire lasciando cataste di rifiuti ingombranti che vengono rimossi anche questi come quelli organici abbandonati, spiega ancora, solo su segnalazione.

“Qui – conclude – c'è un menefreghismo esagerato. Si fa così perché si è sempre fatto così e il Comune non interviene". L'appello è quindi all'amministrazione perché controlli quanto avviene in zona e verifichi se l'uso che si alcuni fanno delle aree pubbliche del quartiere sia o meno autorizzato. Sul problema rifiuti una soluzione il residente la chiede sin da subito anche perché, in vista dell'estate, l'aria rischia di diventare irrespirabile.