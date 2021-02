A Collevino aperto il cantiere per la riqualificazione di via Fonte [FOTO]

L’appalto prevede opere di pulizia dei fossati per la raccolta delle acque meteoriche, il miglioramento dello smaltimento delle stesse acque meteoriche e il rifacimento dell’intero manto stradale

A Collevino è stato aperto il cantiere per la riqualificazione di via Fonte. L’appalto prevede opere di pulizia dei fossati per la raccolta delle acque meteoriche, il miglioramento dello smaltimento delle stesse acque meteoriche e il rifacimento dell’intero manto stradale.

Il costo totale dei lavori è di circa 50mila euro, finanziati con fondi comunali. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Zaffiri dopo un sopralluogo nell’area: “Parliamo di un intervento fondamentale, che la zona attende ormai da decenni. Due gli obiettivi: l’iniziativa avrà infatti lo scopo di migliorare la sicurezza stradale sia per quanto concerne la tenuta e la solidità della sede stradale, sia per quanto riguarda la mitigazione degli effetti legati al rischio idrogeologico”.

Zaffiri ha poi concluso: "Si tratta di un lavoro inserito all’interno di un piano poderoso di manutenzione stradale che la nostra amministrazione comunale ha messo in campo dopo aver messo in sicurezza il bilancio comunale".