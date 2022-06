L'architetto Collettini è il nuovo dirigente della soprintendenza Chieti - Pescara

A partire da oggi primo giugno, l'architetto Cristina Collettini è il nuovo dirigente della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, in sostituzione della di Rosaria Mencarelli che lascia il servizio per quiescenza. La Collettini è già soprintendente Abap per le province di L'Aquila e Teramo dal primo settembre 2021, quando le due soprintendenza sono state unite per gestire il complesso scenario della ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e 2016.

Precedentemente è stata funzionario e responsabile dell’area tecnica del Parco archeologico del Colosseo, mantiene ancora il ruolo di responsabile del procedimento per la realizzazione del nuovo piano dell’arena del Colosseo, progetto strategico del Ministero della cultura per la valorizzazione di uno dei monumenti simbolo italiani.

“Questa nomina è certamente un riconoscimento importante per me, un incarico che accolgo con entusiasmo e grande senso di responsabilità” dichiara la Soprintendente Collettini. La realtà dell’ufficio teatino è consolidata e lavorerò in sinergia con il personale e le istituzioni del territorio per dare continuità a quanto già in corso ma in una visione sempre in evoluzione su un territorio così ricco come quello delle province teatina e pescarese”.

La Mencarelli ha commentato:

“Alla nuova soprintendente e collega auguro un buon lavoro. Lascio nelle sue mani un territorio che ho amato e curato con passione, ricco di patrimoni, non scevro da problemi ma sicuramente disponibile, nelle sue istituzioni, a fornire collaborazione e sostegno all’azione della Soprintendenza”.