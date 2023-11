Colletta alimentare: la raccolta coinvolgerà anche l’Abruzzo

Si terrà sabato 18 novembre la 27esima giornata nazionale della colletta alimentare. In questa occasione sono numerosissimi i supermercati, da Nord a Sud, che prenderanno parte alla raccolta. Saranno coinvolti 11.000 supermercati e 140.000 volontari, vestiti con la consueta pettorina arancione, i quali inviteranno gli utenti a donare alimenti a lunga conservazione, come prodotti in scatola, olio, polpa e passata di pomodoro ma anche prodotti per l’infanzia.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a quasi 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto, unità di strada) che sostengono circa 1.750.000 persone. Secondo i dati Istat, in Italia sono 5,6 milioni gli individui che vivono in condizione di assoluto bisogno nel 2022, con una crescita in punti percentuale del 9.7% nel 2022, rispetto al 9.1% del 2021, solo 15 anni fa la percentuale era appena del 3%. Il Banco Alimentare, dal suo punto di vista, registra un incremento di richieste di aiuto di oltre 50.000 persone.

“La Colletta Alimentare è un gesto semplice. A testimonianza che la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convivenza civile e vincono l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie – afferma Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus – Facciamo un appello affinché la partecipazione sia tanta e si possa dare insieme un aiuto concreto a chi è in difficoltà.”

In Abruzzo e Molise si conferma il trend nazionale con circa 40.000 persone assistite attraverso le oltre 200 associazioni convenzionate. Ecco che assume un’importanza maggiore l’edizione 2023 della Colletta Alimentare che in Abruzzo e Molise ha visto l’adesione di 425 Supermercati (355 in Abruzzo 70 in Molise), mentre è già pronto un pacifico esercito di circa 5.000 volontari pronti ad accogliere ed invitare, sabato 18 novembre, le persone a fare la spesa anche per i più bisognosi.