Nominato il nuovo collegio dei revisori dei conti della Saga: i nomi

Questa mattina, nel corso dell'assemblea dei soci della Saga, ci sono state le nomine del nuovo collegio dei revisori dei conti della società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo.

Presidente Angelarita Guerra, nominata dal Ministero dell'Economia. Componenti del collegio Carla Mastracci, nominata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Damiano Ippoliti, nominato dal socio di maggioranza. Sindaci supplenti, sono Andrea Morgante ed Antonio Del Fosco.

Il presidente Marsilio ha sottolineato come nonostante il blocco dei voli durante la pandemia, l'aeroporto ha continuato a lavorare in prospettiva, facendosi trovare preparato durante l'emergenza sanitaria e non appena sono stati riattivati i voli:

Adesso si guarda al futuro con più ottimismo ed il ripristino del volo quotidiano che collega l’Abruzzo a Milano Linate, garantito da Alitalia, è la dimostrazione che le potenzialità dello scalo abruzzese sono tante. L’obiettivo è quello di riuscire a tornare alla normalità e ricominciare ad incrementare il numero dei passeggeri, dando una spinta propulsiva all’economia ed al

Il presidente Saga Paolini ha ringraziato il governatore Marsilio, e si è detto soddisfatto per il completamento dell'organo dei revisori ribadendo l'importanza strategia per l'Abruzzo della ripresa del collegamento, dal 2 ottobre, fra Pescara e Milano Linate, oltre ad altre importanti novità in arrivo prima della fine dell'anno.