L'allarme di Colazilli (Conalpa):"Cinghiali fuori controllo nella zona del parco paesaggistico a Loreto"

Allarme cinghiali anche in alcune zone di Loreto Aprutino, come segnala Alberto Colazilli presidente del Conalpa, che ha segnalato il problema con un post sui social. In particolare, un branco di ungulati staziona praticamente ogni giorno nella zona dove si trova il parco paesaggistico Lauretum:

"Che dire, ogni giorno h 24 questi animali si mostrano al pubblico nei pressi della Fontana. Si sono stanziati in zona attirati dalle sorgenti, dal cibo in abbondanza, dall'acqua. Comandano loro. Abbiamo dovuto chiudere al pubblico una parte del parco paesaggistico Lauretum perché non è consigliabile avventurarsi con gruppi di turisti e scolaresche lungo i sentieri panoramici con una situazione del genere. Le piante da frutto e ornamentali nei terreni non protetti sono tutte sradicate. La parte dei giardini protetta da reti è l'unica fruibile per le attività di educazione ambientale, superprotetta e gestita meglio, per fortuna. Sono un convinto animalista ma in questa situazione ormai fuori controllo è necessario ritrovare il giusto equilibrio. Siamo al limite! Eh sì, qui sono saltati tutti gli equilibri di gestione del territorio. Sono in corso importanti lavori di risanamento del fosso della fontana nel tratto superiore per ricreare un corridoio ecologico dove ci sia il massimo equilibrio ambientale. Stiamo togliendo rifiuti. Stiamo realizzando un'oasi a massima naturalita'. Ma i lavori sono fermi o vanno a rilento."

Colazilli conclude:

"Questi animali proliferano incontrollati per colpa di scelte discutibili e scellerate nella gestione del paesaggio. Aree degradate, rifiuti, abbandono, pessima gestione. Finalmente dopo anni una sinergia tra pubblico e privati sta risanando questi luoghi. Ecco perché, al più presto bisognerà intervenire con un risanamento ambientale del tratto a valle del fosso sotto Fontana Grande dove buttano di tutto! Siamo a disposizione per lavorare insieme al Comune per valorizzare al meglio questa zona storica."